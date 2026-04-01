DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.226 -0,6%Euro1,1678 +0,7%Öl94,45 -8,7%Gold4.791 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv
Top News
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Iran/Ukraine

08.04.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Iran/Ukraine:

"Ein Krieg so schlimm wie der andere. Und in beiden Fällen hält der Angegriffene erstaunlich robust Stand. Im Fall der Ukraine dank Nato- und EU-Unterstützung. Im Fall des Irans womöglich aus eigener Kraft. Der Irankrieg zeitigt weltweit betrachtet die größeren Auswirkungen. Länder, wie etwa auf Indien, das nichts mit dem eigentlichen Konflikt zu tun hat, und dennoch in Mitleidenschaft gezogen wird. Und selbst der Aggressor, die USA, scheint die Folgen seines Krieges nicht mehr in der Hand zu haben. Donald Trump zu entmachten, wäre Sache der USA. Aber auf so einen Effekt hofften viele auch im Falle Russlands zu Beginn des Ukrainekrieges. Vergeblich. Despoten sind oft beliebter als behauptet. Und Deutschland muss zwischen den Machtblöcken seine eigenen Interessen definieren - sinnvollerweise mit der EU. Das bedeutet auch, Abschied nehmen von lieb gewordenen Feindbildern."/yyzz/DP/men