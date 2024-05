Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel/Palästina

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Israel/Palästina:

"Bei allem Verständnis für die Kritik an der israelischen Kriegsführung und der Besatzung: So entsteht kein Frieden. Schon der Haftbefehl gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Galan, so er denn erlassen wird, erschwert jegliche künftige Annäherung. Im Übrigen ist Israel immer noch selbst in der Lage, Kriegsverbrechen zu ahnden. Von Strafverfahren gegen Hamas-Mörder hat man aus Gaza dagegen noch nichts gehört. Aber auch die Anerkennung eines palästinensischen Staates bleibt eine unausgegorene Idee. Zurzeit ist niemand in der Lage, diesen Staat zu regieren. Hier wird Weltpolitik gemacht - gegen Juden, aber bei näherer Betrachtung auch gegen Palästinenser."