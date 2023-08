Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu K-Fragen der Union

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu K-Fragen der Union

Es gibt nicht Wenige in der CDU, die der Meinung sind: Ohne Markus Söders Dauerattacken wäre Armin Laschet 2021 Bundeskanzler geworden, die Union Regierungsfraktion geblieben. Schließlich trennten Union und SPD beim Wahlergebnis nur 1,6 Prozentpunkte. An der These vom wahlentscheidenden bayrischen Treuebruch ist also durchaus etwas dran. Auch deshalb, weil Söder wieder einmal Kanzlerambitionen beweist, die er aber offiziell negiert. Tritt statt seiner ein anderer an (wohl eher nicht Friedrich Merz), kann der sich schon einmal warm anziehen. Rückenwind wird es aus Bayern keinen geben - eher eine ungewohnt steife Brise./kkü/DP/zb