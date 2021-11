Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Klimawandel/Coronakrise

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Klimawandel/Coronakrise:

"Es sieht nämlich eher danach aus, dass noch dringender eine andere Krise, die Coronakrise, gelöst werden muss. Auch hier geht es um eine weltweite soziale Verantwortung. Geht es darum, Impfstoffe überall auf der Welt bezahlbar zur Verfügung zu stellen. Und es geht in der Innenpolitik darum, das derzeitige Führungsvakuum nicht nur schnell, sondern auch überzeugend zu schließen. Gesetzt den Fall, Olaf Scholz könnte sich durchringen, den Epidemiologen Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister zu machen - die damit einhergehenden politische Botschaft würde lauten: Wir setzen Prioritäten und denjenigen Politiker, der am meisten von der Materie versteht, in die Lage, die Pandemie zu bekämpfen. Klingt doch nicht schlecht."