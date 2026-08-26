DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,15 -1,9%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.729 +0,8%Euro 1,1666 -0,1%Öl 86,3 -2,6%Gold 4.642 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Koalition / Konjunktur

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Koalition / Konjunktur:

"Weiß der Himmel, weshalb sich Politiker so gerne mit Villen, Schlössern und tollen Panoramen schmücken, wenn sie komplizierte Gesetzesvorhaben oder Beschlüsse fassen müssen. Hinter der aristokratischen Verbeugungsgeste scheint der Gedanke verborgen, schöne Bilder sollten dem Volk eine weniger schöne Politik schmackhaft machen. Doch am Ende - das wissen auch Merz, Klingbeil und Bas - verfängt die Realität. Und die sieht pünktlich zum Klausurstart der Koalition auf Schloss Neuhardenberg fast schon rosig aus: Deutschland kämpft sich aus dem wirtschaftlichen Tief heraus. Es geht aufwärts."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.