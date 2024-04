Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Künstliche Intelligenz

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Künstliche Intelligenz:

"Künstliche Intelligenz kann Stimmen nachahmen, Menschen auf Fotos aufhübschen, andere verschwinden lassen. Künstliche Intelligenz kann Lieder komponieren, Bücher schreiben. Sie kann also erschreckenderweise Dinge erschaffen, für deren Entstehung bisher ein Mindestmaß an Kreativität nötig war. Eine Menschheit, die sich angesichts dieser Möglichkeiten nicht darum kümmert, wie KI-Produkte von allen anderen, menschengemachten Produkten unterschieden werden, verabschiedet sich in eine graue Zukunft, in der Wahrheit von Manipulation nicht mehr unterscheidbar sein wird. Digitale Eingriffe müssen für jeden und jederzeit erkennbar gemacht werden. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Fall, dass sich eine Software zur Künstlerin aufschwingt. Auch scheinbar harmlose Eingriffe in der Werbung, auf Wahlplakaten, bei Instagram-Posts sollten schleunigst gekennzeichnet werden. Augen auf!"/yyzz/DP/he