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Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/ Israel

10.04.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz/ Israel:

"Die Härte, mit der Israel vorgeht, ist auch dem Bundeskanzler zu wider - und nicht nur ihm. Friedrich Merz hat sich mit seiner jüngsten Kritik weit hinausgelehnt. Dass Israels Sicherheit deutsche Staatsdoktrin ist, das stellt er damit zwar nicht infrage. Aber er positioniert Deutschland völlig anders, als das seine Vorgänger Scholz und vor allem Merkel getan haben. Das erst durch die Hamas, dann durch die Hisbollah angegriffene Land macht es seinen Kritikern allerdings auch erschreckend leicht. Der reflexartige Vorwurf, jeder Einwand gegen die Regierung in Jerusalem sei antisemitisch, trägt eher zur Entfremdung der Wohlmeinenden bei, als zur Klärung, welches Ziel Israel eigentlich verfolgt. Die Rechtsextremistischen in der Regierung Netanjahu machen ja kein Hehl daraus, dass sie ein Groß-Israel wollen. Ein friedliches Miteinander ist den Ben-Gvirs und Smotrichs so fremd wie Donald Trump der Friedensnobelpreis."/yyzz/DP/he