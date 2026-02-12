DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.947 +0,3%Euro1,1864 -0,1%Öl67,47 -0,1%Gold4.981 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Berkshire-Vize Charlie Munger verurteilt die Finanzbranche: "Vermögensverwalter sind nicht besser als Astrologen" Berkshire-Vize Charlie Munger verurteilt die Finanzbranche: "Vermögensverwalter sind nicht besser als Astrologen"
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/Macron

13.02.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merz/Macron:

"Dass Merz Macron auf offener Bühne widerspricht, wenn der Franzose verlangt, Europäer sollten europäisch einkaufen, ist in dieser Gemengelage leider mehr als eine Meinungsdifferenz. Und Merz' Begründung, die Losung "Mit Europa gemacht" sei offener, stellt Deutschland wieder einmal in die Tradition des preußischen Besserwissertums. Nein, so gibt das nichts mit einer Antwort auf chinesische und US-amerikanische Herausforderungen. Und die einzige Gemeinsamkeit, sich auf einen Bürokratieabbau zu fokussieren ist zwar richtig. Doch was richtet das gegen die Wirtschaftsriesen in Fernost und West aus? Wenn die beiden zentralen europäischen Player sich nicht einigen können, dann bleiben auch die tollsten Pläne für ein Kerneuropa eine Utopie. Das liegt natürlich nicht nur an der deutschen Seite. Aber dass Scholz' Aalbrötchenattacke auf Macron noch zu toppen wäre, hätte man auch nicht gedacht."/DP/jha