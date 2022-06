Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Nato/Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Nato/Ukraine:

"Zum anderen zeichnet sich hinter Putins Überfall auf die Ukraine ein völlig anderes Szenario ab: Ein neuer Kalter Krieg, diesmal zwischen den G 7-Staaten und den Ländern Russland, China und möglichen Verbündeten, die sich schon heute kein Wort der Kritik an Putins Krieg erlauben möchten. Die Welt wird in zwei Lager geteilt. Dass es so kommen könnte, ergibt sich aus Putins Absicht, Belarus mit atomwaffenfähigen Raketen auszurüsten und aus der Gegenmaßnahme der Nato, die Eingreiftruppe im Osten des Bündnisgebietes ganz erheblich aufzustocken. Angesichts der drohenden Gefahr zwar die richtige Maßnahme. Doch diese Aufrüstungsspirale kann nur Bestand haben, solange aus dem neuen Kalten Krieg kein heißer wird. Es sieht ganz so aus, als würde Putin den Krieg in der Ukraine zwar nicht gewinnen, aber eben auch nicht verlieren. Der Welt steht ein anstrengendes Jahrzehnt bevor."/kkü/DP/men