DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 -4,2%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.568 -0,7%Euro1,1714 -0,1%Öl109,3 +0,9%Gold4.671 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen? Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen?
Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Phishing/ Signal

28.04.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Phishing/Signal:

"Viel wichtiger als die Urheberschaft ist doch die Frage, wie sich gestandene Politiker und Journalisten dazu verleiten lassen konnten, eine Phishing-Nachricht zu öffnen. Die Antwort liegt vermutlich schon in der Formulierung dieser Frage: Die meisten Menschen wissen schlicht nicht, was eine Phishing-Nachricht ist. Phishing ist ein Cyberangriff, bei dem der Absender gefälschte E-Mails, SMS oder eben Messengernachrichten nutzt, um an sensible Daten zu gelangen. Dass Medienberichten zufolge selbst Bundesminister und die Parlamentspräsidentin zur Gruppe der Reingelegten gehören, überrascht dann doch. Spitzenpolitiker verfügen über jede Menge sensibler Nachrichten. Umso vorsichtiger müssten sie eigentlich sein, wenn sie ungefragt angeschrieben und aufgefordert werden, einen Link zu öffnen. Mögen es die Russen gewesen sein oder sonst wer: Es gibt einen einfachen Schutz vor solchen Attacken: Im Zweifelsfall löschen."/DP/jha