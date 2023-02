Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Pistorius/ Panzer

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Pistorius/ Panzer:

"Dass er bei seinem ersten Besuch in der Ukraine, schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt, gleich drei Panzer-Bataillone in Aussicht stellt, rundet das Bild des toughen Ministers ab. Auf den Typ ist Verlass. Doch ist das, was sicherlich gut für die Truppe ist, auch gut für die Gesellschaft? Letzten Endes vollzieht Pistorius hier Kriegslogik und bestätigt mit seinem Handeln, möglichst viele Panzer der Kiewer Armeeführung zur Verfügung zu stellen, das alte Freund-Feind-Schema. So sehr es die Position von Olaf Scholz stärkt, der auch durch Pistorius' entschiedenes Auftreten nicht mehr länger als Zauderer, sondern als überlegter Taktierer dasteht, so sehr steigt auch die Eskalationsgefahr, die mit dem Ukrainekrieg einhergeht. Die Dinge vom Ende her zu denken, heißt nicht, Panzer zu liefern, sondern Friedensoptionen."/al/DP/he