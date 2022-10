Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Putin

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Putin

Im Reich der Günstlinge, die vom System Putin profitierten, und die auch erst durch ihn Einfluss und Reichtum gewonnen haben, wird sich kaum jemand finden, der mit den jetzigen Strukturen radikal bricht. Zudem: Auch ein geschwächtes Russland bleibt ein Machtfaktor, den man nicht auf eine Stufe mit Nordkorea stellen kann. So sehr Putin gerade dabei ist, Russland militärisch klein zu machen, hat er es in den letzten zwei Jahrzehnten politisch erst wieder bedeutsam gemacht. Das werden auch die, die mit ihm gewirkt haben, sich nicht nehmen lassen. Obwohl Putin angeschlagen ist, bleibt er Russlands starker Mann. So heißt es auch an seinem 70. Geburtstag, mit ihm weiterhin zu rechnen. So schwer das auch fällt./yyzz/DP/zb