Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rüstung /Soziales

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Rüstung /Soziales:

"Zwei Bundesregierungen ließen und lassen keinen Zweifel daran, dass sie die Gefahr durch Russland als hoch einschätzen. Und entsprechend öffnete erst die Ampel, dann Schwarz-Rot das Füllhorn für die Rüstungsindustrie . Dass die das ausnutzt, dass sich andere Industriezweige umorientieren, um etwas abzubekommen von den Rüstungsmilliarden, ist im Kapitalismus eine Selbstverständlichkeit. Nur fehlt schon heute jeder Euro, der in Rüstung investiert wird, an anderer Stelle. Das spüren nicht nur Kommunen, sondern vor allem Eltern, die vor verschlossenen Kitas stehen. Das spüren die Menschen im Gesundheitswesen, das spürt die gesamte Kulturbranche. Das spüren Firmen, die sich im Bereich grüne Energie profilieren möchten. Wenn dann zusätzlich die Rüstungsmilliarden zu einem Großteil auf den Aktionärskonten landen, stellt sich durchaus die Frage: Ist die Gefahr wirklich so groß - oder wird sie nicht vielmehr groß gemacht?"/yyzz/DP/he