DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,6%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.780 -0,3%Euro1,1645 -0,1%Öl67,10 +0,1%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Scheuer/ Anklage

21.08.25 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Scheuer/ Anklage:

"Die (.) Pkw-Maut wird ganz sicher kommen. Nur eben nicht 2020 - zeitig vor dem vorletzten Bundestagswahlkampf. Da hat sich Andi Scheuer ganz gewaltig verrechnet. Wieder zuungunsten der Steuerzahler, die dafür eine Viertelmilliarde Euro hinlegen müssen. Wie so oft fällt (.) die politische Aufarbeitung des Missmanagements unbefriedigend aus. Gehen Politiker ins finanzielle Risiko, muss der Staat für die Kosten aufkommen. Höchststrafe ist in aller Regel die Nicht-Wiederwahl. Daran wird auch ein möglicher Prozess gegen den früheren Verkehrsminister und seinen Staatssekretär nichts ändern. Dennoch ist die jetzt erhobene Anklage geeignet, ein allgemeines Gerechtigkeitsempfinden herzustellen. Das demonstrative Nicht-Erinnern hatte schon Helmut Kohl gerettet, zumindest für eine Weile Olaf Scholz. Gegenüber lauteren Bürgern bleibt es dennoch eine Unverschämtheit."/yyzz/DP/nas