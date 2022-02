Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Scholz/ Nord Stream 2

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Scholz/ Nord Stream 2:

"Scholz' Schweigen ist in diesem Fall keine schlechte Strategie. Und er sieht dabei noch besser aus, als der verlorene Macron in Moskau. Wobei sich schon die Frage stellen lässt, ob Macron hätte zu Hause bleiben können, wenn Scholz Nord Stream 2 gleich geopfert hätte? Natürlich nicht. Die Röhre ist ein Unterpfand, das Washington einkassieren möchte, um sein eigenes Frackinggas zu exportieren. Es ist in zweiter Linie ein Preisschild für Putin, dessen wirtschaftliche Not man allerdings nicht unterschätzen sollte. Insofern macht die Drohung politisch Sinn. Aber Deutschland ist dadurch weder ein besserer noch ein schlechterer Nato-Verbündeter. Ein verlässlicher Partner ist es ohnehin, verlässlicher zum Beispiel als die USA unter Trump."/ra/DP/he