Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Schröder / SPD

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Schröder / SPD:

"Wieso nicht für Gazprom werben, hoch dotierte Vorträge halten oder halt "beraten"? Könnte man alles unter nachträglichem Schmerzensgeld für bittere Kanzlerjahre bezeichnen - und wird in anderen Demokratien auch eher lax gehandhabt. Richtig unschön wird die Causa Gerhard Schröder erst dadurch, dass er im Dienste seiner neuen Herren sich in die deutsche Außenpolitik einmischt. Indem er seine erworbene Reputation nutzt, um Einfluss auf die Russland-Ukraine-Politik seiner Partei zu nehmen. Weil das - nicht nur nach außen - sehr hässlich aussieht, hat sich jetzt die Partei zu einer Korrektur durchgerungen: Schröders Wort zählt nicht mehr. Er verfügt über keine Entscheidungskompetenz, er ist nicht gewählt. Er ist ein Privatmann, der seine Lobbyistenmeinung zwar vortragen kann - doch das war es dann auch. Ein später und immer noch schmerzlicher Schnitt für die SPD. Dass der ehemalige Vorsitzende ihn ihr aufzwingt, spricht mindestens so sehr gegen ihn, wie die einseitige Parteinahme pro Putin."/yyzz/DP/he