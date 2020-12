Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Sicherheitsgesetz/Frankreich

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Sicherheitsgesetz/Frankreich:

"Es ist nicht nur ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte sondern untergräbt auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. Denn in einer Demokratie ist es legitim, die Staatsgewalt bei ihrer Machtausübung zu kontrollieren. Vertrauen in die Sicherheitskräfte basiert auch darauf, dass deren Arbeit transparent ist. Macron aber setzt den Staat dem Verdacht aus, etwas vertuschen zu wollen."/yyzz/DP/he