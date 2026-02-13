Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Sicherheitskonferenz

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Sicherheitskonferenz:

"Wer wissen wollte, was bei den vielen bilateralen Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen wurde, der konnte dem US-Senator Lindsey Graham zuhören. Der Trump-Vertraute hatte nur ein Thema: Den Sturz des Regimes im Iran. Vor den 250 000 Demonstranten trat Graham mit einer "Make Iran Great Again"-Kappe auf - ganz im Maga-Stil seines Chefs. Und er sicherte für den geplanten Umsturz Hilfe zu. Für die, die es da immer noch nicht verstanden hatten, lobte Graham den deutschen Bundeskanzler überschwänglich als einen "Trump-Versteher". Denn, so Graham: "Merz hat gesagt, Iran wird fallen. Gott segne ihn". Gott segne alle, die Trump unterstützen, die sich unterordnen, die sich dem Willen des Präsidenten beugen. Die USA verstehen sich schließlich als Weltmacht Nummer 1. Wer dabei sein will, muss Bedingungen erfüllen. Eine der Bedingungen ist (.) die bedingungslose Aufrüstung. Die forderte auch US-Außenminister Marco Rubio ein."/yyzz/DP/he