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Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Steinmeier/USA/Iran

25.03.26 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Steinmeier/USA/Iran:

"Dieser Krieg ist aber nicht nur ethisch ein skrupelloser Sündenfall, er stürzt die Welt in einen ökonomischen Abgrund. Alleine das gereicht den - ohne Zweifel - brutalen Herrschern in Teheran zum Vorteil: dass auch US-Bürger die Zeche zahlen. Bundespräsident Steinmeier geht mit seiner Abrechnung gegenüber dem Trump-Regime deutlich weiter. Für ihn ist das transatlantische Verhältnis erledigt

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- auch für den nicht sehr wahrscheinlichen Fall, dass der jetzige

Bewohner des Oval Office die Macht wieder abzugeben gedenkt. Nun, solche Prophezeiungen sind meist von kurzer Gültigkeit. Für einen ehemaligen Außenminister sind sie fahrlässig. Machtinteressen verändern sich. Heute gilt Trump als Despot, morgen benötigt Europa die USA in einer völlig neuen Lage. Und so lange die militärische, finanzielle und digitale Abhängigkeit so einseitig ist, bleiben die USA - leider - unverzichtbar."/DP/jha