Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/ATACMS

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/ATACMS

Natürlich geht es wieder um den Taurus. Wenn die Amerikaner ihre Raketen mit 300 Kilometer Reichweite liefern, wieso zaudert dann der deutsche Bundeskanzler? Ganz einfach: Aus taktischen Gründen. Und das sind nicht die schlechtesten. Denn die Aufrüstung um jeden Preis, immer wirksamere Waffen für die Ukraine, die Intensivierung von Nato-Truppen in Osteuropa - all das folgt dem Grundgedanken, dass Russland sich mit einer geschlagenen Ukraine nicht zufrieden geben und bei nächster Gelegenheit weitere Staaten überfallen würde. Ganz von der Hand zu weisen sind diese Überlegungen nicht. Einige Militärexperten nennen sogar jeden naiv, der diese Taktik hinterfragt. Die weiterführende Frage lautet umgekehrt, ob "Kriegstüchtigkeit" die richtige Antwort auf diese theoretische Gefahr ist. Oder ob es nicht allerhöchste Zeit wird, den Krieg in der Ukraine abseits des Schlachtfeldes zu beenden.