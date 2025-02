Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Riad

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/Riad:

"Man sollte sich keine Illusionen machen: Dass Europa in Riad nicht mit am Verhandlungstisch sitzt, aber einen späteren Waffenstillstand absichern soll, ist kein fairer Deal. Aber immer noch besser, als das Sterben weiter zu verlängern. Und das war die Option, die Trumps Vorgänger Joe Biden bevorzugte - in völliger Verkennung der Kräfteverhältnisse. Hat er es wirklich nicht besser gewusst? Europa fällt durch den Macht- und Strategiewechsel in Washington auf die Füße, dass sich sein Spitzenpersonal konsequent weigerte, ein klares Kriegsziel zu definieren, das auch im Bereich des Erreichbaren liegt. Kämpfen, bis Putin klein bei gibt? Hat das wirklich je einer in den Hauptstädten geglaubt? (.) Nach drei Jahren Ukrainekrieg steht Europa erkennbar vor einem Trümmerhaufen, den es jetzt auf eigene Kosten beseitigen soll. Das Einzige, was zu gewinnen gab - nämlich Rohstoffe

- teilen Russland und die USA am Ende womöglich untereinander auf.

Ein bitterer Hohn - vor allem angesichts der vielen Toten."/DP/jha