Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA/Russland

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu USA/Russland:

"Es ist ja nicht so, dass Wladimir Putin sich nur auf die Ukraine konzentrieren würde. Die Fahndung nach der estnischen Regierungschefin Kallas etwa mag nach russischem Verständnis noch als Retourkutsche für den internationalen Haftbefehl gegen Putin gelten. Vieles deutet aber darauf hin, dass dieser Schritt einer von vielen auf dem Weg zur Besetzung des baltischen Staates sein könnte. Der russische Bär ist also keinesfalls satt, sondern weiterhin gierig. Umgekehrt muss so ein Krieg jedoch für Russland auch gewinnbar sein. Und da fragt man sich, ob die USA es wirklich zulassen würden, falls Putin seine Truppen in Bewegung setzt, um ein Nato-Land zu knechten. Genau so etwas soll ja die atomare Abschreckung verhindern. Und verfügt Russland überhaupt über ausreichend Waffen und Soldaten, um immer mehr Staaten anzugreifen?"