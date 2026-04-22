Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Verlängerung der Waffenruhe

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zur Verlängerung der Waffenruhe:

"Das Regime in Teheran treibt den US-Präsidenten vor sich her. Allein mit Luftschlägen, so viel ist inzwischen klar, lassen sich die Mullahs nicht besiegen. Den Einsatz von Bodentruppen aber wird Trump aus gutem Grund nicht riskieren. Und auch die Gefahr, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession schlittert, ist ein Druckmittel für Teheran, das wenig zu verlieren hat - im Gegensatz zu Trump, dessen Republikaner bereits angsterfüllt auf die Zwischenwahlen im Herbst schauen. Der leichtfertig begonnene Krieg ohne klar benannte Ziele wird für den US-Präsidenten so zum Bumerang."/yyzz/DP/he