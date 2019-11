Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zu CDU-Parteitag/AKKs Vertrauensfrage

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" (Koblenz) zu CDU-Parteitag/AKKs Vertrauensfrage:

Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach einem knappen Jahr im Amt der CDU-Vorsitzenden und am Ende einer sehr langen Parteitagsrede plötzlich die Vertrauensfrage gestellt. Zu einem Zeitpunkt, als sie eigentlich sicher sein konnte, dass die allermeisten Delegierten ihr ohnehin gleich applaudieren werden und die Revolte ausbleiben würde. Sie konnte ihren Kontrahenten Friedrich Merz und dessen Anhänger in Leipzig zwar auf Abstand halten. Aber es ist ein teuer erkaufter Sieg. Wer es gar nicht so wahrgenommen hatte, dass die Nachfolgerin von Angela Merkel an der CDU-Spitze schwer angeschlagen war, vermutet es nun umso mehr. Denn mit der Vertrauensfrage hat die CDU-Chefin zu einer Waffe gegriffen, die man sich für den Notfall aufhebt. Dann, wenn man wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Wenn es sonst nicht weiter geht und man bereit ist, selbst zu gehen./be/DP/mis