Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' (Koblenz) zu Zulassung/Corona-Impfstoff

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" (Koblenz) zu Zulassung/Corona-Impfstoff:

Geht da nur Gründlichkeit vor Schnelligkeit? Sind Experten in Kanada oder bei der US-Arzneimittelbehörde FDA leichtsinnig und geben mit einer Notfallzulassung einen Impfstoff frei, der noch voller Gefahren steckt? Sind die EU-Behörden die Einzigen, die sauber arbeiten? Oder sind es vielleicht doch die EU-Mühlen, die in dieser lebenswichtigen Frage so langsam mahlen, dass man sich von der Politik etwas Nachdruck wünscht? Ja, die Zahl derer, die sich sofort impfen lassen wollen, ist gesunken. Aber sie müssen ja auch nicht, sie können einfach abwarten. Die Sorge vor Impfskeptikern darf aber nicht dazu führen, dass die EU beim Impfen die rote Laterne hält. Denn bis Ende Dezember werden allein in Deutschland noch Hunderte Menschen sterben, die zu den Ersten bei der Verteilung des knappen Impfstoffs gehört hätten./yyzz/DP/mis