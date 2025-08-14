DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.328 -0,6%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.351 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet
Top News
Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke
Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu 100 Tage Schwarz-Rot

13.08.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu 100 Tage Schwarz-Rot:

"Die SPD war in der unbeliebtesten Regierung, der Ampel, in der Hauptverantwortung. Die jetzigen SPD-Vorsitzenden und ihr Fraktionschef müssen nun beweisen, dass sie es besser können. Es ist erstaunlich, wie schnell die Partei das Missmanagement der Ampel und den dadurch mitverursachten Aufstieg der AfD vergessen hat. Und auch bei der Union wundert man sich. Hatte man doch aufgrund von internen Scharmützeln die Wahl 2021 verloren. Warum dann nach wie vor - jüngst beim Thema Waffenlieferungen an Israel - die interne Kommunikation versagt, bleibt ein Rätsel. Merz ist Kanzler und das nicht vor den Gnaden einer CSU. Wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Bei Olaf Scholz hat das nicht funktioniert. Es wäre dem Land zu gönnen, dass Merz dabei erfolgreicher ist. Er braucht aber einen zweiten Anlauf."/DP/jha