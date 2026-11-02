Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Ausschreitungen bei Gen-Z-Protesten

02.11.26 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Ausschreitungen bei Gen-Z-Protesten:

"Das Land ist in Aufruhr, von rechts wie von links, und niemand kann sich davon freimachen. Das muss auch auf die Berliner Koalition aus Union und SPD abstrahlen. Sie hat sich für einen harten Reformkurs entschieden, doch Ergebnisse lassen auf sich warten. Augen zu und durch ist jetzt nicht mehr der richtige Weg. Nach den Landtagswahlen hat auch die Union die Frage der Gerechtigkeit für sich entdeckt und die Glaubwürdigkeitslücke ihrer Politik erkannt. Daraus müssen nun Konsequenzen folgen. Reformen ja, aber nicht einseitig zulasten lediglich einiger. Das ist die eigentliche Lehre aus den Protesten. Die Koalition ist allerdings nicht allein gefragt. Auch jene, die die Jugendproteste der vergangenen Wochen für ihre politischen Zwecke instrumentalisiert haben, müssen abrüsten oder ihre Positionen überdenken. Das gilt besonders für Teile der Linken und einige Grüne, die für mögliche Gewalt Verständnis angedeutet haben."/yyzz/DP/men