Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Bundeshaushalt

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Bundeshaushalt:

"Mit den Sondervermögen hat die Regierung bereits große, kreditfinanzierte Nebenhaushalte geschaffen und damit die Schuldenbremse umgangen. Würde sie nun auch noch die Schuldenbremse selbst ganz aufheben oder so reformieren, wie es die Grünen und weite Teile der SPD gern hätten, gäbe es bei der Schuldenaufnahme kein Halten mehr. In einer idealen Welt allerdings wäre die Schuldenbremse unbedingt zu reformieren. Denn bei immer weiter steigenden gesetzlichen und sozialen Leistungsansprüchen an den Staat und bei steigenden Zinsen für die fast 2,5 Billionen Euro Staatsschulden sind es in der Regel die Zukunftsinvestitionen, die dem Rotstift zum Opfer fallen."/zz/DP/he