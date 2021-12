Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Corona/Kimmich

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Corona/Kimmich:

"Ohne eine schnelle Durchimpfung könnte Omikron schon im Januar zur schnellen Durchseuchung inklusive einer flächendeckenden Überlastung des Gesundheitssystems und einem dann sehr wahrscheinlichen Lockdown führen. Fußballstar und Impfskeptiker Joshua Kimmich hat durch Covid-19 Infiltrationen in der Lunge. Dieses Erlebnis hat ihn offenbar geläutert. Er will sich jetzt impfen lassen. Das macht Kimmich zu einer perfekten Galionsfigur der Impfkampagne. Sein Drama ist filmreif, seine Stimme muss genutzt werden, um die zaudernde Mehrheit der Minderheit der Ungeimpften zu überzeugen - am besten im Konzert mit Jamal Musiala, ebenfalls Bayern-Star, aber anders als Kimmich auch noch ein Impfgeläuterter mit Migrationshintergrund."