Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Debatte um den Atomausstieg

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Debatte um den Atomausstieg:

"Wie lange und um welchen Preis die Bundesregierung sich dem wachsenden Druck aus Europa in der Atomdebatte entgegenstellen kann, bleibt abzuwarten. Dort stößt es bei einigen Mitgliedsländern wie Frankreich auf völliges Unverständnis, dass Deutschland zum Gassparen aufruft, zugleich aber aus der Atomkraft aussteigen will. Argumente, die Christian Lindner in die Hände spielen. Und so droht zuerst eine Ampelkrise, bevor aus der Gas- eine Stromkrise wird."/yyzz/DP/he