Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Dieseldebatte

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" über die Verantwortlichkeiten in der Dieselkrise:

"Am Pranger stehen in erster Linie die Autohersteller, in zweiter aber auch die Bundesregierung. Die Konzerne haben ihre Kunden nicht nur hinters Licht geführt, sie ignorieren weiterhin unverfroren den Gesundheitsschutz für Millionen Bürger. Die Bundesregierung hat versagt, weil sie das Problem jahrelang ausgesessen hat."/yyzz/DP/tos