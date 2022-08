Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Diskussion über Masken im Flieger

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Diskussion über Masken im Flieger:

"Sich im Regierungsflieger ausgerechnet in der Woche ohne Maske ablichten zu lassen, in der die Ampel den Bürgern neue Maskenpflichten für den Corona-Herbst verordnen will, gleicht einem kommunikativen Desaster. Da tut es wenig zur Sache, dass Habeck, Scholz und übrigens auch die beteiligten Journalisten rein rechtlich völlig sauber gehandelt haben. Es geht in der Corona-Krise wie so oft um Signale. Und dieses ist fatal. Die empörte Reaktion einiger FDP-Politiker über das Verhalten der eigenen Koalitionspartner spricht jedoch Bände. Die Liberalen agieren besonders in der Corona-Politik seit Monaten als Opposition in der Regierung. Allerdings tun ihr SPD und Grüne auch immer wieder den Gefallen und liefern durch ihr teils dilettantisches Handeln Futter. Gut möglich, dass jetzt unter dem Druck der FDP auch die Maskenpflicht in Flugzeugen und anderen Bereichen im Corona-Herbst aufgeweicht wird - ein weiteres Stück im Corona-Flickenteppich. Da kann man nur hoffen, dass sich die Corona-Lage im Winter nicht zuspitzt. Mit dieser Ampelregierung droht uns sonst wohl eher eine Bruchlandung."/zz/DP/he