Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Energiepreisschock

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Energiepreisschock:

"Anstatt nun den Mut zu haben, die hohen Sprit-Preise wirken zu lassen, damit die Nachfrage sinkt, überschlagen sich vor allem Politiker der schwer angeschlagenen SPD mit Vorschlägen, um die Preise zu dämpfen: Preisdeckel, Tankrabatt, Übergewinnsteuer, höhere Pendlerpauschale - das eine Instrument ist so schädlich oder nutzlos wie das andere. Auch von der Umkehr der Beweislast, mit der Katherina Reiche (CDU) die Abzocke an der Tankstelle kontern will, ist nicht viel zu erwarten. Es ist Krieg, wir müssen die hohen Preise aushalten. Es wäre angesagt, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Krise als Chance zu begreifen. Gerade weil Deutschland jetzt in das vierte Jahr der Rezession geht, wäre es klug, nun beherzt die dringend nötigen Sozial- und Steuerreformen durchzusetzen."/yyzz/DP/stw