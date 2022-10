Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu EU-Gipfel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu EU-Gipfel:

"Wenn der deutsch-französische Motor funktioniert, kommt auch Europa voran. Nun aber wundert sich Paris darüber, vom 200-Milliarden-Euro-Paket vorab nichts gehört zu haben. Auch die Absage des für nächste Woche geplanten Treffens beider Regierungen in Fontainebleau wirft ein Licht auf den Zustand der Beziehungen. Deutschland und Frankreich sind sich uneins in einer Lage, in der es auf ihre Verständigung ankommt wie selten zuvor. Wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Beginn des Gipfels öffentlich feststellt, es sei "nicht gut für Europa, wenn sich Deutschland isoliert", dann ist das ein Alarmruf. Dann hat Europa ein massives Problem."/al/DP/he