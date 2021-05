Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Europäisches Impfzertifikat

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Europäisches Impfzertifikat:

"Es dürfte trotz der Einigung von gestern Abend den Menschen in der Sommerferiensaison ein Flickenteppich drohen. Denn nächste Woche fangen die Dänen schon mal an und geben einen QR-Code aus. Den kann aber noch niemand in der EU auslesen, was den Frust bei der Einreise wo auch immer nur vergrößern dürfte. Die Bundesregierung habe, so heißt es in Brüssel, auf eine Übergangszeit von mehreren Wochen bestanden, ehe die europäische Lösung auch hierzulande funktioniert. Man muss ja nicht sofort vom "Schlusslicht Deutschland" reden, aber peinlich ist diese Situation durchaus."/al/DP/he