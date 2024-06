Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Europawahl

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Europawahl:

"Das war keine Protestwahl. Oder zumindest nichts, was so schnell wieder vorbei sein wird. Da sitzt vielmehr etwas fest und verfestigt sich weiter. Wer sich oder dem Wahlvolk nach dem Sonntag sowohl mit Blick auf Deutschland als auch dem in europäische Nachbarstaaten etwas anderes einreden will, der hat den Schuss immer noch nicht gehört. Die Hoffnung, dass sich die AfD selbst entzaubert, müssen wir begraben. Sie kann sich mittlerweile folgenlos die übelsten Unsagbarkeiten und Fehlbesetzungen leisten. Dagegen helfen nur Ehrlichkeit und Kante. Laberland ist abgebrannt."/yyzz/DP/ngu