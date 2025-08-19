DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1705 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.353 +0,5%
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Folgen des Alaska-Gipfels

18.08.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Folgen des Alaska-Gipfels:

"Trump und Putin verfolgen ihre eigenen Interessen. Trump will Bodenschätze aus der Ukraine, wirtschaftliche Vorteile für die USA, so geringe militärische Kosten wie möglich. Putin will die gesamte Ukraine, weiß aber auch, dass Unterjochung und Wiederaufbau des Landes Russland dauerhaft überfordern würde. Ohne Gebietsabtretungen an Putin wird die Ukraine am Ende aber offenbar keinen Frieden bekommen. Diesen Eindruck hinterlassen diese historischen Tage der Weltdiplomatie. Wenn die Ukraine und Europa nachhaltige Sicherheitsgarantien von Putin und den USA erhalten, sind territoriale Zugeständnisse der Ukraine möglicherweise nicht mehr abzuwehren."/yyzz/DP/he