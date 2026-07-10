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Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Iran-Krieg

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Iran-Krieg:

"Dass selbst eine militärisch haushoch überlegene Armee nicht automatisch den Krieg gewinnt, hat die Geschichte schon mehrfach gezeigt. Etwa in Afghanistan, wo die Nato-Militärallianz gegen die Taliban-Steinzeitislamisten den Kürzeren zog. Oder im Jemen, wo die Huthi-Sandalenkrieger jahrelang Bombardements einer hochgerüsteten Koalition widerstanden. Die USA müssen aufpassen, dass sie Teheran nicht weiter stärken. Immerhin läuft im Irankrieg die 60-Tage-Frist zur Aushandlung einer Friedensvereinbarung noch bis Mitte August weiter. Doch die Uhr tickt - es wäre fatal, die verbliebene Zeit mit gegenseitigen Bombardements und Beschimpfungen zu vergeuden."/DP/jha

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