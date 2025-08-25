DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,63 -0,1%Gold3.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powells Rede: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen
Top News
adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design adidas-Aktie: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Kindesmissbrauch

22.08.25 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Kindesmissbrauch:

Wie ernst die Lage ist, brachte die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, auf den Punkt. Im Internet "explodiert das Risiko sexueller Gewalt", sagte sie. So findet ein immer größerer Teil der Sexualstraftaten etwa über das sogenannte Cybergrooming statt, also die gezielte Kontaktaufnahme und Manipulation Minderjähriger. Im Zentrum muss daher die Bekämpfung dieser Entwicklung stehen. Richtig ist, dass Bundesinnenminister Dobrindt eine baldige Vereinbarung in der Bundesregierung über die Speicherung von IP-Adressen angekündigt hat. Auch wenn das Vorhaben bei Datenschützern umstritten ist, muss die Politik durch eine entsprechende Gesetzesänderung die Arbeit der Ermittler dringend erleichtern./yyzz/DP/mis