Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Klima in der Koalition

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Klima in der Koalition:

"Diese Woche, das kann man festhalten, ist die Stimmung in der Ampel an einem Tiefpunkt angelangt. Grüne und FDP überziehen sich gegenseitig mit Häme und Drohungen, die SPD versucht zu retten, was zu retten ist. Die Vorbehalte der FDP sind inhaltlich gut begründet. Aber entweder man ist als Partei in einer Regierung oder eben in der Opposition. Opposition in der Regierung kann ein Mittel sein - aber eines, das sich abnutzt. Und der öffentliche Vorwurf des Wortbruchs ist auch einer, den man in der Regel nur einmal machen kann."/DP/jha