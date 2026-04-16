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Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Merz/Entlastungspaket

17.04.26 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Merz/Entlastungspaket:

"Die Beschlüsse zur Entlastung der Bürger fallen dem Kanzler jetzt direkt vor die Füße. Vor allem die steuerfreie Entlastungsprämie von 1000 Euro, die Arbeitgeber freiwillig zahlen sollen. In der eigenen Fraktion halten viele von dieser Maßnahme nichts, Abgeordnete fragen sich, wie man als Regierung einen Bonus einfach zulasten anderer auslagern kann. Merz steht in der Kritik. Die ostdeutschen Parlamentarier klagen zudem, dass das Vorhaben schlecht ankommt, kaum ein Unternehmen werde im Osten die Prämie zahlen können. Der Osten bricht dem Regierungschef auch intern weiter weg. Und im September gibt es den großen Showdown mit der AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Für Merz heißt es dann: hopp oder top. Auch als Kanzler. Merz benötigt nun dringend eine geänderte Strategie. Merz muss sich wandeln. Er muss zurück zu alten Stärken."/yyzz/DP/stw