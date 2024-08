Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Messerattacken an Bahnhöfen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Messerattacken an Bahnhöfen:

Was könnte eine Gesetzesverschärfung bringen? Momentan gibt es keine gesetzliche Möglichkeit für anlasslose Kontrollen. Das muss sich ändern. An Hotspots für Waffengewalt müssen Verbotszonen her. Allerdings muss eine Verschärfung flankiert werden. Es muss dann auch Kontrollen geben und ein Verbot durchgesetzt werden. Sonst bleibt das Waffenrecht ein zahnloser Tiger. Kritiker bemängeln, dies sei personell nicht umsetzbar. Das mag in vielen Fällen stimmen, aber bei den Polizeiverbänden ist man da selbst gar nicht so pessimistisch. Man sollte auf die Verbände hören./yyzz/DP/mis