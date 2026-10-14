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Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu neuem Bundesarbeitsminister Schweitzer

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zum neuen Bundesarbeitsminister Schweitzer:

"Die Aufgaben, die auf Schweitzer warten, sind gewaltig. Der 53-Jährige muss schnell Farbe bekennen: Steht er für einen konsequenten Reformkurs der Bundesregierung - und ist er damit auf der Linie von Kanzler Friedrich Merz (CDU) - oder unterminiert er die dringend notwendigen und von der Wirtschaft so sehr geforderten Reformen beim Sozialstaat und bei der Rente? Schweitzers scharfe Angriffe gegen Merz, seine Charakterisierung der Rentenkommission als "professoral" und seine fehlende Auszeichnung als Reformpolitiker in Rheinland-Pfalz lassen befürchten, dass er sich für letztgenannten Kurs entscheiden wird. Mit verhängnisvollen Folgen. Schweitzer hat die Wahl: Entweder ist er in Berlin ein Architekt des Kompromisses. Oder er ist ein Beschleuniger der nächsten Kabinettskrise. Als solcher riskiert er, bei einem Koalitionscrash als Arbeitsminister mit einer der kürzesten Amtszeiten in die Geschichte einzugehen."/yyzz/DP/men

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