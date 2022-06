Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Personalmangel an den Flughäfen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Personalmangel an den Flughäfen:

"Die Luftfahrtbranche vor allem ist es, die sich und ihren Kunden einen Bärendienst erwiesen hat. Mal wieder. Die Lage an den Flughäfen ist zu einem großen Teil selbst verschuldet. Und einmal mehr zeigt sich, die Airlines haben ein besonderes Verständnis von Service und unternehmerischem Weitblick. In der Corona-Pandemie, als die Flieger am Boden bleiben mussten, kassierte man Milliarden an Steuergeldern vom Staat. Aber für viele Passagiere war es ein Kampf, das Geld für ausgefallene Flüge wiederzubekommen. Mit Gutscheinen statt mit finanzieller Rückerstattung wurde man vielfach abgespeist, sodass auch Verbraucherschützer befanden, die Airlines hätten sich gegenüber ihren Kunden "unrühmlich verhalten". Die Gesellschaften tun sich - gelinde gesagt - schwer, die Fluggastrechte auch umzusetzen."/ra/DP/men