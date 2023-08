Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Prigoschin

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Prigoschin:

"Was wird aus den Wagner-Söldnern ohne Prigoschin? Sind die Kämpfer überhaupt zu kontrollieren, oder fangen sie an, ein gefährliches Eigenleben zu führen? Söldner kämpfen überall dort, wo sie für ihre Art der Dienstleistung gut bezahlt werden. Es wird interessant sein zu beobachten, wie Putin den Geist, den er mit den Wagner-Söldnern aus der Flasche ließ, nun wieder zurück ins Gefäß bekommt. Putin hat seinen irrwitzigen Krieg in der Ukraine längst so weit getrieben, dass er ohnehin nicht mehr zurückkann. Putin lebt davon, alle in Angst zu halten. Der Kreml-Zar kämpft dabei selbst ums Überleben. Und dafür räumt er auch einstige Vertraute aus dem Weg."/al/DP/he