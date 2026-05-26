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Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Reform der Pflegeversicherung

27.05.26 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Reform der Pflegeversicherung:

"Die Pflegeversicherung ist selbst zum Pflegefall geworden. Noch dringender als über Kürzungen muss über Strukturreformen geredet werden. Und ein großes Pfund wäre eine Rückzahlung der mehr als 5 Milliarden Euro an Corona-Hilfen, die von den Kassen getragen wurden. Die Vorschläge einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu neuen Strukturen kamen Ende vergangenen Jahres auf den Tisch. Seitdem ist zu wenig in die Richtung passiert. Schwarz-Rot muss nun liefern - und hat dabei nicht nur die schwierige Pflicht, sondern auch eine große Chance, die Pflegeversicherung wieder gesünder aufzustellen und für Millionen Menschen zu verbessern."/yyzz/DP/men