Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Testpflicht für Urlauber

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Testpflicht für Urlauber:

"Viel zu spät kommt der Plan einer Testpflicht auch für Urlauber auf. In den nördlichen Bundesländern gehen die Schulferien bereits kommende Woche zu Ende. Die Testpflicht bedeutet Ungemach im Reiseland, wo die Testinfrastruktur oft zu wünschen übrig lassen dürfte. Doch einen negativen Test von jenen zu verlangen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, ist das Mindeste, was die Gesellschaft an Solidarität von ihnen verlangen darf. Die Kontrolle von Nichtflugreisenden ist kompliziert und kostenintensiv. Die Androhung von Stichproben bei der Einreise kann aber dazu führen, dass sich tatsächlich viele Rückkehrer an die Testpflicht halten."/ra/DP/he