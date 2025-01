Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Waffenstillstand in Gaza

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Waffenstillstand in Gaza

Noch steht der wahre Durchbruch auf der Kippe, und die Welt hält weiter den Atem an: Kommen die israelischen Geiseln frei? Und werden die Waffen im Gaza-Streifen wirklich schweigen? Nach einer gewissen Erleichterung am Mittwochabend sind die Entwicklungen am Donnerstag schon wieder komplizierter. Dennoch: Dass es überhaupt Bewegung gibt und eine Einigung zwischen Israel und der Hamas verkündet wurde, ist in erster Linie den USA und den Vermittlern in der Region wie Katar und Ägypten zu verdanken. Dabei macht die Rolle der USA ein wenig Hoffnung. Hier haben offenbar die alte und die neue Regierung - ob direkt oder indirekt - zusammengewirkt.