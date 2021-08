Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Warnungen vor neuer Flüchtlingskrise

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Warnungen vor neuer Flüchtlingskrise:

"2015 darf sich nicht wiederholen" ist auch ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich erfolgreich Perspektiven in Deutschland aufgebaut haben. Auch jetzt herrschen Empathie und Mitgefühl mit den Menschen in Afghanistan vor. Die tödliche Bedrohung durch den IS in der Region ist groß, die Unterdrückung durch die Taliban grausam. Dafür, dass Tausende diesen Gefahren ausgesetzt bleiben, trägt die Bundesregierung eine Mitverantwortung, auch das Innenressort von Horst Seehofer. Wahlkampf mit der Afghanistan-Krise ist allein deswegen der völlig falsche Ansatz."/yyzz/DP/he