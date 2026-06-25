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Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Wehrdienst/neue Zahlen

26.06.26 05:34 Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wehrdienst/neue Zahlen:

"Es wirkt zunächst wie ein Armutszeugnis für Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dass nach rund 300.000 verschickten Fragebögen (davon gut 153.000 an Männer) lediglich 530 Interessierte für den Wehrdienst 2026 gewonnen werden konnten. (...) Wichtiger für Pistorius und den von der Nato vorgegebenen Aufwuchs der Bundeswehr ist aber eine andere Zahl: Das Interesse an der Bundeswehr jenseits der angeschriebenen 18-Jährigen hat so stark zugenommen, dass für den neuen Wehrdienst im Jahr 2026 rund 10.000 Freiwillige gewonnen werden konnten. Und auch sonst gibt sich das Ministerium zuversichtlich, die Zielmarke von knapp 190.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten in diesem Jahr erreichen zu können. Das ermutigt durchaus."/DP/jha